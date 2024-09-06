8 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Modal

JAKARTA – 8 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa modal. Lewat aplikasi-aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa dikonversikan menjadi saldo DANA, OVO, GoPay, atau pulsa tanpa harus mengeluarkan biaya.

Berikut adalah daftar 8 aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar dan dapat memberikan Anda saldo DANA hingga Rp100 ribu per hari.

1. MetroOpinion Survey Rewards

MetroOpinion adalah aplikasi survei online yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan opini. Pengguna bisa mendapatkan hingga Rp56.400 untuk setiap survei yang diselesaikan. Saldo ini bisa ditarik ke dompet digital setelah mencapai jumlah tertentu.

2. Cashzine

Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan koin dengan membaca novel yang kemudian bisa ditukar menjadi saldo DANA, GoPay, atau transfer ke rekening bank. Cashzine menawarkan konten novel yang beragam, sehingga pengguna dapat menemukan novel sesuai minat mereka.

3. Fiverr

Fiverr adalah marketplace freelance global yang menawarkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari desain grafis, penulisan, hingga pemrosesan data. Freelancer dapat bekerja sesuai keinginan mereka dan menghasilkan uang sesuai kesepakatan dengan klien. Penghasilan bisa dikonversikan ke saldo dompet digital.

4. Givvy Social

Aplikasi Givvy Social memberi peluang penghasilan tambahan dengan berinteraksi di platform tersebut, seperti mengunggah foto, menyukai postingan teman, dan aktivitas sosial lainnya. Penghasilan ini bisa dicairkan langsung ke saldo DANA dengan mudah.

5. Jakpat

Jakpat adalah aplikasi survei online yang memberi poin kepada pengguna setiap kali mereka menyelesaikan survei. Poin tersebut dapat ditukar dengan saldo e-wallet, pulsa, atau hadiah menarik lainnya. Aplikasi ini sudah terbukti membayar pengguna secara rutin.