Pembangunan Hotel Nusantara Milik Aguan Cs Cuma 9 Bulan, Jokowi: Maaf Pak Saya Enggak Percaya saat Itu

JAKARTA – Hotel Nusantara Swissotel milik Aguan Cs dibangun dalam jangka waktu 9 bulan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meresmikan Hotel Nusantara Swissotel di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada hari ini Jumat (13/9/2024).

"Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pembangunan swissotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan," kata Jokowi.

Jokowi awalnya mengaku tak percaya pembangunan hotel dengan Konsorsium Nusantara yakni kumpulan investor yang dikomandani oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) bisa dilakukan selama 9 bulan.

"Saat itu waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan sampaikan ke saya 'pak ini nanti sebelum Agustus selesai' maaf pak saya gak percaya saat itu. saya enggak percaya. Tapi saat melihat sekarang sekarang ini benar Pak Ali tadi kalau yang lain enggak sanggup berikan kepada saya, itu benar," kata Jokowi.

"Karena sudah terbukti 9 bulan sudah bisa menyelesaikan hotel bintang 5, 191 kamar. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Indonesia bisa mengerjakannya," tambahnya.

Jokowi juga melakukan groundbreaking Nusantara Mall Duty Free. Menurut Jokowi jika mall tersebut selesai dibangun maka IKN akan semakin ramai, dan dirinya mendorong ASN segera pindah ke IKN.

"Kedua mengenai, akan dimulainya mall nusantara duty free, kalau ini selesai dan segera selesai ini akan memunculkan keramaian di IKN. rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga memadai," kata Jokowi .

"Saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke IKN. Sebanyak-banyaknnya karena memang keramaian yang dibutuhkan IKN," sambungnya.