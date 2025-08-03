Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |17:22 WIB
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa? (Foto: OIKN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima kunjungan dari Artha Graha Network milik konglomerat Tomy Winata untuk membahas potensi investasi strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pertemuan ini menjadi awal dari dialog investasi jangka panjang yang berfokus pada pengembangan ekosistem urban berkelanjutan, bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan ruang kehidupan yang layak huni, produktif, dan inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. Presiden Prabowo memerintahkan agar pembangunan Yudikatif dan Legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menambahkan bahwa agar ekosistem perkotaan di IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung.

"Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini," kata Roi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/470/3157696/rumah-dkCz_large.png
Basuki Ajukan Revisi Pembangunan IKN, Bandara VVIP Jadi Umum dan Rumah Pejabat Diperluas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement