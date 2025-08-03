Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima kunjungan dari Artha Graha Network milik konglomerat Tomy Winata untuk membahas potensi investasi strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.



Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pertemuan ini menjadi awal dari dialog investasi jangka panjang yang berfokus pada pengembangan ekosistem urban berkelanjutan, bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan ruang kehidupan yang layak huni, produktif, dan inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat.



"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. Presiden Prabowo memerintahkan agar pembangunan Yudikatif dan Legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (3/8/2025).



Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menambahkan bahwa agar ekosistem perkotaan di IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung.



"Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini," kata Roi.