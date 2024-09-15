Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta Jokowi Belum Berkantor 40 Hari di IKN

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |08:04 WIB
4 Fakta Jokowi Belum Berkantor 40 Hari di IKN
Fakta Jokowi Belum Berkantor 40 Hari di IKN. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Masa jabatan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Di sisi waktu ini, ada kabar bahwa Kepala Negara akan berkantor lama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Di sisa waktunya ini, Jokowi melakukan banyak kunjungan ke sejumlah daerah. Seperti beberapa waktu lalu meninjau stabilitas harga bahan pokok di Delimas Pasar Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Jokowi yang belum berkantor lama di IKN.

1. Penjelasan Jokowi Belum Berkantor 40 Hari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait rencana berkantor selama 40 hari di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam keterangannya, Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan selalu berkantor di IKN, melainkan akan tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.

IKN

“Oh ndak, saya muter, saya muter ke semua daerah,” ujar Jokowi.

2. Tidak Beraktivitas di IKN

Presiden memastikan bahwa meskipun beraktivitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia.

3. Bandara IKN=

Mengenai teknis perjalanan dari IKN, Presiden menjelaskan bahwa penggunaan bandara lama atau baru di IKN akan bergantung pada kesiapan fasilitas.

Halaman: 1 2
1 2
