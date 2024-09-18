Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Calon Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |06:11 WIB
Intip Gaji Calon Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra
Calon Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Mauro Zijlstra dikabarkan akan menjadi calon striker Timnas Indonesia. Saat ini dirinya bermain di Football Club (FC) Volendam.

Tentu gaji yang didapatkan Mauro Zijlstra di tim tersebut cukup tinggi hingga miliaran. Namun berapa besarannya, belum bisa dipastikan lebih lanjut dikarenakan belum masuk ke bursa pemain profesional untuk klub senior yang bermain di kompetisi yang terdata.

Mauro Zijlstra, merupakan seorang striker di FC Volendam yang berdarah campuran. Diketahui nenek dari ayah Mauro sendiri memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Ibu dari Mauro Zijlstra merupakan warga asli negara Belanda.

Kehadiran Mauro sebagai calon striker di Timnas Indonesia sendiri diperkirakan bisa memperkuat pemain penyerang Timnas Indonesia dalam pertandingan. Hal tersebut didukung oleh tinggi badan Mauro yang mencapai 187 cm, dan kelebihan gaya bermain dari seorang Mauro Zijlstra yang mirip dengan Striker Juventus asal Serbia yaitu Dusan Vlahovic, diklaim oleh @footballtalentnesia.

Walaupun gaji seorang Mauro Zijlstra sendiri masih belum diketahui pasti angkanya, diperkirakan akan mencapai miliaran jika Mauro bisa memberikan kemenangan pada timnya.

Berikut adalah fakta mengenai Mauro Zijlstra calon Striker Timnas Indonesia.

Mauro memulai karier di bidang sepakbola melalui tim muda AZ Alkmaar. Pada tahun 2019, Mauro yang terbiasa bermain sebagai gelandang serang itu berpindah ke tim muda AFC Amsterdam.

Halaman:
1 2
