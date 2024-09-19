Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Hubner di Cerezo Osaka? Ternyata Segini

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:00 WIB
Berapa Gaji Hubner di Cerezo Osaka? Ternyata Segini
Berapa Gaji Hubner di Cerezo Osaka? Ternyata Segini. (Foto: Okezone.com/Aldi Candra)
A
A
A

JAKARTA – Berapa gaji Hubner di Cerezo Osaka?, ternyata segini menarik untuk diketahui. Justin Hubner sempat pidah ke klub asal Jepang.

Pada Kamis 13 Maret 2024 lalu, Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama satu musim dari Wolverhampton Wanderers Football Club (FC) U-21.

Kepindahan Justin Hubner ini sekaligus menutup spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 21 tahun tersebut yang ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Namun, meskipun sudah diumumkan secara resmi, Hubner baru akan memulai debutnya bersama Cerezo Osaka pada 30 Maret 2024, tepatnya pada pertandingan pekan kelima J1 League 2024 melawan Shonan Bellmare.

Sebelum itu, Hubner masih akan membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam yang dijadwalkan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Hubner mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub asal Jepang ini, dengan harapan memberikan kontribusi maksimal untuk timnya.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Saya tidak sabar untuk bertemu para fans dan bermain di hadapan mereka. Kami akan membuat musim ini menjadi luar biasa," ucap Hubner dalam pernyataan resminya, ucapnya Kamis (19/9/2024).

Hubner sendiri merupakan pemain pertama asal Indonesia yang akan berlaga di J1 League. Lalu, berapa gaji Hubner di Cerezo Osaka? Ternyata segini jawabannya. Berdasarkan data musim 2024, rata-rata gaji pemain di J1 League mencapai 373,294 euro, atau setara dengan Rp6,3 miliar per musim dengan kurs 1 euro setara 16.866 rupiah . Mengacu pada angka ini, gaji yang diterima Justin Hubner diperkirakan berada di kisaran Rp6,3 miliar untuk satu musim.

Halaman:
1 2
