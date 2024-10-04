Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Kelas Menengah Turun Kelas

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:21 WIB
Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok Kelas Menengah Turun Kelas
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Kelas Menegah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara perihal jumlah kelas menengah yang turun kasta. Menurutnya hal itu lantaran kelas menengah tertekan dengan kenaikan harga atau inflasi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," jelasnya di kantornya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia menjelaskan meski sebagian kelas menengah turun, ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi," imbuhnya.

Sri mencontohkan, seperti misalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di satu tempat namun di tempat lain ada penciptaan lapangan kerja.

Hal itu terlihat dalam data statistik dimana ada 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi tetap ada PHK. Sehingga semuanya harus dilihat secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
