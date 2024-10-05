Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Harta Kekayaan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela, Suami Istri yang Kini Jadi Anggota DPR RI

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:35 WIB
Adu Harta Kekayaan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela, Suami Istri yang Kini Jadi Anggota DPR RI
Adu harta kekayaan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela, suami istri yang kini jadi anggota DPR RI(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela, suami istri yang kini jadi anggota DPR RI. Terlebih, keduanya merupakan musisi serta penyanyi terkenal Indonesia.

Warganet pun penasaran dengan sosok Ahmad Dhani dan Mulan Jameela serta kekayaannya. Apalagi, menjadi anggota DPR memiliki gaji serta tunjangan besar yang didapatkan.

Berikut adu harta kekayaan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela, suami istri yang kini jadi anggota DPR RI:

- Ahmad Dhani

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik atau e-LHKPN cukup besar untuk Ahmad Dhani. Total harta kekayaan yang ia miliki per tanggal 10 September 2024 berjumlah Rp190,88 miliar.

Dia memiliki 9 bidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jakarta Selatan serta Bogor, Jawa Barat. Ia juga memiliki 6 unit kendaraan bermotor, di antaranya Toyota Alphard Minibus, motor Peugeot Minibus 2008 A/T, motor Cadillac Escalade Platinum Jeep, motor Toyota Vellfire Minibus ZG 2.4 AT, mobil Mercy Benz Jeep S.C.HDTP GL 400, serta mobil Suzuki Jimny Jeep.

Lalu memiliki tanah dan bangunan mencapai Rp187.000.000.000. Serta, alat transportasi dan mesin mencapai Rp2.900.000.000. Lalu, kas mencapai Rp 3.474.989.859 dan utang Rp 2.491.253.981.

Halaman:
1 2
