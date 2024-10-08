Timnas Indonesia vs Bahrain, Ini Daftar Pemain Termahal Kedua Negara

JAKARTA - Harga pasaran pemain Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat jelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi, pertanyaan pun muncul, akankah harga pemain yang melambung tinggi ini berujung pada kemenangan bagi Indonesia?

Dalam daftar pemain termahal, Mees Hilgers mencuri perhatian dengan harga pasarnya yang mencapai Rp121,6 miliar, menjadikannya pemain dengan nilai tertinggi di skuad Timnas Indonesia. Di samping Hilgers, terdapat nama-nama lain seperti Thom Haye dan Calvin Verdonk, yang juga menambah kekuatan skuad dengan nilai pasar di atas Rp50 miliar.

Sementara itu, Bahrain hanya memiliki satu pemain dengan harga pasar tertinggi, Ali Madan, yang bernilai Rp52,1 miliar. Selisih yang signifikan antara pemain termahal Indonesia dan Bahrain menunjukkan bahwa Timnas Garuda memiliki keunggulan di sisi finansial.

Namun, harga yang tinggi tidak selalu menjamin performa di lapangan. Pertandingan yang akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis (10/10/2024) nanti, ini bukan hanya soal angka, tetapi juga strategi, taktik, dan semangat bertanding. Dengan pengalamannya, pelatih Shin Tae-yong diharapkan dapat memanfaatkan keunggulan ini untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menghadapi tim tuan rumah.

Para penggemar sepak bola di Indonesia tentu berharap agar nilai pasar yang lebih tinggi ini dapat memberikan hasil positif. Namun, tantangan berat menanti, dan Bahrain pasti akan berusaha keras untuk mengejutkan Timnas Indonesia di hadapan pendukungnya sendiri.