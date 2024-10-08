Uang Ganti Rugi Tol Serpong-Cinere Belum Cair ke Mat Solar, Ternyata Tanah Sengketa

JAKARTA - Pengelola jalan Tol Serpong-Cinere, PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) anak usaha Jasa Marga menyatakan, pihaknya sudah membayar seluruh uang ganti rugi untuk pembangunan tol termasuk uang ganti rugi kepada Nasrullah alias Mat Solar. Pembayaran uang ganti rugi ini sudah dititipkan ke pengadilan, namun sayangnya status tanah milik Mat Solar bersengketa.

Tanah atas nama Mat Solar seluas 1.313m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," kata Direktur Utama CSJ Mirza Nurul Handayani dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Adapun proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Merujuk pada peraturan tersebut, CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong–Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)