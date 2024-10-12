5 Fakta Prabowo Siapkan Menteri di Kabinet, Banyak Orang Jokowi

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto membocorkan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinetnya. Dirinya juga menyinggung soal proses transisi yang berjalan lancar dari Tim Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto akan membuat kabinet yang terdiri dari 44 kementerian.

Nah siapa saja yang akan masuk dalam kebinet tersebut menarik untuk terus diperhatikan. Okezone pun merangkum fakta menarik soal Prabowo sedikit membocorkan siapa menteri yang akan masuk kabinetnya, Sabtu (11/10/2024):

1. Bocoran Prabowo

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo.

Adapun Prabowo melihat hal tersebut pada akhirnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan.

"Dan karena itu, sama, kalau kita menyusun dan memilih tim sepak bola yang dicari adalah pemain-pemain terbaik, kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa," jelasnya.

"Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi," imbuh Prabowo.

2. Kabinet Gemuk

Prabowo mengungkapkan, alasan akan membuat kabinet yang terdiri dari 44 kementerian. Menurut Prabowo, hal ini karena negara kita adalah yang besar seperti Eropa.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar, nanti akan dibilang woah kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" seru Prabowo.

Prabowo menyebut negara kita luasnya seperti benua Eropa yang terdiri 27 negara, Indonesia hanya satu. Prabowo juga mencontohkan Timor Leste dengan 1,3 juta penduduk, setara dengan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

"Saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan Indonesia timur, tengah dan barat, suku-suku di Indonesia," tegas Prabowo.

3. Peluang Pak Bas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum mengetahui soal rencana akan ditariknya kembali beberapa menteri di era Jokowi ke Kabinet Prabowo.

"Saya nggak tahu (kabinet Prabowo akan di isi wajah lama)," ujar Basuki.