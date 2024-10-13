Tumbuhkan Semangat Entrepreneurship, BRI Gelar Program Pengusaha Muda BRILiaN 2024

BRI terus menjalankan program-program pemberdayaan untuk terus menambah jumlah pengusaha muda di Indonesia. (Foto: Dok BRI)

JAKARTA,Okezone – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menjalankan program-program pemberdayaan untuk terus menambah jumlah pengusaha muda di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Salah satu program pemberdayaan BRI untuk pengusaha muda adalah Program Pengusaha Muda Brilian (PMB) yang hadir kembali. Tahun ini adalah tahun keempat program Pengusaha Muda Brilian terselenggara, dan di tahun ini terdapat 2.196 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mendaftar. Angka tersebut menunjukkan respons positif dari pengusaha UKM Indonesia, jumlahnya meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Director Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan luas terhadap kemajuan dan pengembangan kapasitas serta kualitas UKM terutama untuk para pengusaha muda di Indonesia.

PMB 2024 diselenggarakan di 10 kota, termasuk dua kota penyelenggaraan baru yaitu Palembang dan Balikpapan. Kota penyelenggaraan di Palembang mangakomodir jangkauan wilayah Sumatera Barat dan kota penyelenggaraan Balikpapan mengakomodir jangkauan wilayah Kalimantan karena pertimbangan kedekatan dengan wilayah IKN dan terdapat potensi perkembangan ekonomi di sana.

“BRI memandang semangat UKM di Indonesia, khususnya di 10 kota wilayah penyelenggaraan harus terus didukung dengan kapasitas BRI sebagai lembaga keuangan yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan UKM melalui progam pemberdayaan,” ujarnya.