Ada IKN, Arus Angkutan Logistik ke Wilayah Kalimantan Meningkat

JAKARTA - Angkutan barang dan logistik di IKN Nusantara terus diperkuat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pembangunan. Permintaan logistik di wilayah Kalimantan pun meningkat seiring dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan IKN saat ini, tentu akan berdampak pada peningkatan permintaan logistik khususnya menuju IKN," papar Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, Senin (14/10/2024).

Fredi melanjutkan, penguatan layanan logistik diharapkan mampu mendukung percepatan logistik untuk memaksimalkan kebutuhan pembangunan dan pengembangan IKN sebagai Ibu kota Indonesia.

KAI Logistik telah memetakan pulau Kalimantan sebagai salah satu tujuan strategis yang akan menjadi penyangga pengembangan IKN.

Hingga September 2024, melalui layanan Domestic Freight Forwarding, KAI Logistik telah melayani pengiriman ke Kalimantan dengan volume 85 Teus atau setara dengan 1.700 ton.

Sementara pada layanan kurir, sejak Maret 2024 perseroan telah melakukan ekspansi pengiriman ke Kalimantan, di mana hingga September 2024 KALOG Express telah melayani pengiriman barang dengan volume lebih dari 4.300 kg.