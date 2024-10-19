Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Taufik Hidayat yang Masuk Kabinet Prabowo

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:15 WIB
Segini Harta Kekayaan Taufik Hidayat yang Masuk Kabinet Prabowo
Kekayaan Taufik Hidayat yang Masuk Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Mantan pebulutangkis legendaris Indonesia, Taufik Hidayat, dikabarkan bergabung dengan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Taufik diketahui memiliki kekayaan yang fantastis.

Sebagai salah satu atlet bulu tangkis terkaya di Indonesia, kekayaan Taufik diperkirakan mencapai USD11 juta atau sekitar Rp171 miliar. Prestasi gemilang di dunia olahraga, seperti medali emas Olimpiade Athena 2004, berperan besar dalam mengangkat nama Taufik sebagai legenda olahraga tanah air.

Setelah pensiun pada tahun 2013, Taufik tak hanya mengandalkan prestasinya di lapangan. Ia memiliki sejumlah bisnis, termasuk lapangan bulu tangkis pribadi bernama Taufik Hidayat Arena yang berlokasi di Jakarta Timur.

Selain itu, ia pernah bergabung dengan YONEX Legend Vision bersama tiga legenda bulutangkis dunia lainnya, serta sempat menjabat sebagai staf khusus di Kemenpora di era Imam Nahrawi.

Dalam sebuah pertemuan pada 15 Oktober 2024, Taufik mengungkapkan bahwa ia diminta untuk membantu di kabinet Prabowo, meski peran spesifiknya belum dipastikan. "Saya diminta bantu sesuai bidang saya, tapi posisi pastinya belum ditentukan," ujarnya. Pertemuan tersebut juga menjadi yang pertama kalinya bagi Taufik untuk berdiskusi langsung dengan Prabowo.

Halaman:
1 2
