Harta Kekayaan Sri Mulyani Rp79,8 Miliar, Menkeu di Periode 3 Presiden Pilihan Prabowo

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati kembali dipercaya menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat pengumuman kabinet malam ini yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

"Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan," kata Prabowo.

Usai pengumuman kabinet malam ini, rencananya Presiden Prabowo akan melantik seluruh menteri dan wakil menteri yang masuk kabinetnya pada esok hari, Senin 21 Oktober 2024.

Sri Mulyani pun mencatatkan sejarah sebagai menteri keuangan di periode 3 presiden. Pertama, Sri Mulyani menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005-2010. Kemudian, Sri Mulyani menjabat menteri keuangan di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 hingga 2024.

Kini Sri Mulyani kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Lalu berapa harta kekayaan Sri Mulyani? Berikut ini ulasannya seperti dilansir data LHKPN, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Sri Mulyani memiliki harta kekayaan Rp79,8 miliar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp48,9 miliar, alat dan transportasi mesin Rp204,8 juta, harta bergerak lainnya Rp446,5 juta, surat berharga Rp24,2 miliar, kas dan setara kas Rp15,4 miliar dan mempunyai utang Rp9,5 miliar, sehingga total kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp79,8 miliar berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

(Dani Jumadil Akhir)