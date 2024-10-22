Penuhi Kebutuhan Pelanggan, PT Altama Surya Anugerah Terima Superbrands Award 2024

JAKARTA - PT Altama Surya Anugerah berhasil meraih tiga penghargaan Superbrands Award 2024 melalui tiga brand jagoannya, Tekiro, Rexco, dan Ryu. Penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat PT Altama Surya Anugerah sebagai merek perkakas terpercaya para pelanggan.

Adapun penghargaan yang diraih, di antaranya Tekiro pada kategori Hand Tools, Ryu untuk kategori Power Tools, dan Rexco di kategori Lubricant Multi Purpose Lubricant.

Penghargaan Superbrands Award 2024 ini langsung diterima oleh masing-masing perwakilan brand, di antaranya Vice Director Stephanus Santoso dan Brand Manager Tekiro Novitasari, kemudian Marketing Department Head Hery Peter dan Brand Manager Rexco Tomy Tambrani, serta Brand Manager Ryu Suhendi dan PR and Event Manager Dody Sanjaya.

Penghargaan ini diberikan pada malam puncak Superbrands Awards 2024 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

Bagi PT Altama Surya Anugerah, penghargaan Superbrands Award 2024 ini menjadi ungkapan apresiasi kepada para pelanggan setia yang telah percaya untuk menggunakan power tools, hand tools, dan multi purpose lubricant dari Altama.

“Ini juga apresiasi untuk kerja keras dan kerja sama kami juga penghargaan untuk distributor, retailer, para seluruh stakeholder, dan terutama untuk karyawan Altama. Tentunya, ini juga sebagai motivasi kami untuk lebih baik lagi kedepannya,” kata Hery, selaku Southeast Asia Marketing Manager PT Altama Surya Anugerah, saat bertemu dengan tim iNews Media Group.

Penghargaan yang diraih oleh PT Altama Surya Anugerah tentu bukan tanpa alasan. Ketiga brand ini memiliki keunikan masing-masing dan berkualitas yang dapat mengisi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Berdiri sejak 1997, PT Altama Surya Anugerah terus memperkuat posisinya sebagai pemilik perkakas berkualitas.

Dengan kualitas prima yang dimiliki itulah, tidak heran muncul anggapan bahwa jika memiliki perkakas dari Altama merupakan investasi jangka panjang bagi para pelanggannya. Adapun tingkat kekokohannya tergantung dari cara dan lokasi penggunaan peralatan.