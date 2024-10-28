Advertisement
HOME FINANCE

Jadi Produk Top of Mind Masyarakat, Glafidsya, LIGHThouse, dan DVN Raih Superbrands Award 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |15:07 WIB
Jadi Produk <i>Top of Mind</i> Masyarakat, Glafidsya, LIGHThouse, dan DVN Raih Superbrands Award 2024
Superbrands Award yang diterima akan semakin meningkatkan kepercayaan customer terhadap produk Glafidsya, LIGHThouse, DVN. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).
JAKARTA - Tiga brand kenamaan Glafidsya, LIGHThouse, dan DVN berhasil meraih penghargaan bergengsi Superbrands Awards 2024. Masing-masing untuk kategori Skincare And Aesthetic Clinic, Slimming Center, dan Beauty Supplement. 

Penghargaan ini diterima langsung dr. Reza Gladys CEO dan Owner PT Glafidsya Raya Group, dr. Grace Judio-Kahl CEO and Founder LIGHThouse, dan Henry Yotania Strategic Business and Partnership Director DVN pada malam puncak Superbrands Award 2024 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

“Terima kasih atas penghargaan Superbrands 2024, ini semua berkat kerjasama tim Glafidsya. Sebelumnya kami juga pernah menerima Superbrands Award pada 2022. Dengan penghargaan ini semakin mengukuhkan Glafidsya sebagai top of mind di tengah masyarakat,” ujar Reza Gladys.

Penghargaan ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan Nielsen di enam kota yang meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, dengan lima kriteria penilaian, yaitu market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty dan overall market acceptance.

“Merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak mencantumkan Superbrands Seals dalam kemasan dan materi komunikasi pemasaran. Manfaat lainnya adalah profil merek akan tercantum dalam buku Superbrands Indonesia dan terdaftar di website resmi Superbrands Internasional,” tutur CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari.

Reza Gladys mengatakan, penghargaan Superbrands yang didapatkan akan menjadi motivasi untuk lebih berkembang lagi kedepannya di dunia skin care.

“Brand ini sudah saya besarkan selama 11 tahun, bangga karena akhirnya bisa diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga diakui di beberapa negara. Penghargaan ini sebagai acuan untuk lebih berkembang lagi di dunia skincare,” tutur Reza Gladys. 

Ia menambahkan, penghargaan Superbrands yang diterima  Glafidsya akan semakin meningkatkan kepercayaan customer terhadap produk skincare dan klinik kecantikan.

