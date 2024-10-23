Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Siskaeee Pernah Raup Keuntungan Hampir Rp2 Miliar dari Bisnis Video Porno

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |19:51 WIB
Ternyata Siskaeee Pernah Raup Keuntungan Hampir Rp2 Miliar dari Bisnis Video Porno
Ternyata Siskaeee Pernah Raup Keuntungan Hampir Rp2 Miliar dari Bisnis Video Porno (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata Siskaeee pernah raup keuntungan hampir Rp2 miliar dari bisnis video porno. Selebgram dan bintang video dewasa, Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee secara resmi dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukuman ini merupakan buntut dari kasus produksi film dewasa yang dibongkar pihak kepolisian beberapa bulan lalu.

Bersama dengan Siskaeee, majelis hakim juga menjatuhi hukuman yang sama pada tiga terdakwa lainnya, yakni Virly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardianata yang terlibat dalam rumah produksi film dewasa tersebut.

Hukuman ini diberikan karena Siskaeee terbukti bersalah melanggar Pasal 8 juncto Pasal 34 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hakim juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memaafkan dan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh perempuan berusia 26 tahun itu.

Siskaeee memang sejak lama terlibat di dunia film dewasa. Namun dirinya lebih banyak memproduksi video sendiri dan mengunggah videonya ke platform Onlyfans.

Sejak tahun 2017, perempuan kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur itu telah banyak memproduksi video porno. Diketahui, kota-kota yang paling sering digunakan untuk membuat konten video dewasa oleh Siskaeee di antaranya adalah Jakarta, Yogyakarta dan Bali.

Parahnya, dia juga kerap membuat konten dewasanya di tempat umum seperti mall, parkiran, rest area jalan tol, toko buku, swalayan, tempat gym, hotel dan lain-lain. Semua itu dilakukan Siskaeee demi memenuhi kepuasan seksualnya sendiri dan juga mendapatkan penghasilan.

Diketahui, dirinya dapat mendapatkan penghasilan yang super fantastis dengan membagikan video pornonya.

 

