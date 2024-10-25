Berantas Pengangguran, Ridwan Kamil Bakal Buka 1 Juta Lapangan Kerja

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil bakal membuka 1 juta lapangan kerja demi memberantas pengangguran. Ridwan Kamil punya keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Jakarta.

"Kami akan siapkan lapangan pekerjaan mulai dari yang padat modal hingga padat karya. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan berusaha keras menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan dalam lima tahun," kata saat menghadiri Meet Up Startup Gen Z, di Menara Peninsula, Jakarta Barat, dikutip Jumat (25/10/2024).

Pembukaan lapangan pekerjaan ini dilakukan antara lain untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Jakarta pada tahun lalu mencapai 354 ribu orang.

"Di sisi padat modal seperti startup, tugas gubernur Jakarta nantinya adalah mengawinkan korporasi yang mau investasi di Indonesia dengan anak-anak muda di Jakarta yang melek dan punya keahlian terkait teknologi," ujar Ridwan Kamil.

Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan 'bapak asuh' untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta. "Sewaktu di Jawa Barat, saya sudah bikin SMK-Shopee, SMK-Samsung, SMK-Microsoft, dan lainnya. Itu akan saya ulang di Jakarta. Ini pola link and match yang konkret," tambahnya.

Konsep lain yang diusung Ridwan Kamil adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta lewat sektor kreatif dan sektor-sektor turunan terkait pariwisata.