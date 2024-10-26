Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Harta Kekayaan Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |19:08 WIB
Berapa Harta Kekayaan Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berapa Harta Kekayaan Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harta kekayaan Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024.

Terdapat 53 menteri dan kepala badan/lembaga setingkat menteri yang diumumkan prabowo untuk masuk ke kabinet menteri ke dalam Kabinet Merah Putih, dan hampir setengahnya berasal dari kalangan profesional.

Muhaimin Iskandar sendiri merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangssa (PKB) sejak 2005 hingga saat ini. Ia sudah memulai karir politiknya pada 1999 menempati kursi DPR RI mewakili Sidoarjo. Karirnya berlanjut menjadi wakil ketua MPR RI periode 2018-2019.

Kemudian nama Cak Imin semakin dikenal setelah dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden 2024 lalu.

Berikut harta kekayaan Muhaimin Iskandar sebagai Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 17 Oktober 2023 lalu, Cak Imin memiliki harta kekayaan yang meningkat yaitu mencapai Rp25,97 miliar. Sedangkan pada 31 Desember 2022 lalu, ia memiliki harta kekayaan sebesar Rp27,28 miliar.

Halaman:
1 2
