Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Konglomerat Borong Saham Emiten Baru, Siapa?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:10 WIB
Konglomerat Borong Saham Emiten Baru, Siapa?
Konglomerat Borong Saham Emiten Baru (Foto: BEI)
A
A
A

JAKARTA - Konglomerat Sugiman Halim memborong saham emiten yang baru listing pekan lalu. Dia memborong saham PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) dalam jumlah besar dalam dua hari perdagangan pasar negosiasi pada 13 dan 14 November 2024.

BOAT mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa 12 November 2024. Harga saham perseroan dibuka di level Rp130 per saham, naik 30 persen dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp100 per saham.

Total pembelian tersebut mencapai 213.396.500 saham biasa, yang secara signifikan meningkatkan kepemilikannya dari 4,41% menjadi 10,51%.

Hal ini tercatat dalam Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diumumkan resmi hari ini, Selasa (19/11/2024), sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kepemilikan saham di atas 5%.

Hingga saat ini Sugiman Halim mengantongi saham BOAT sebanyak 367.913.000 saham. Langkah Sugiman Halim ini dipandang sebagai wujud kepercayaan besar terhadap fundamental dan prospek jangka panjang BOAT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Investasi Saham BEI saham IPO Emiten
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185666/digitalisasi_di_sektor_kesehatan-jeIk_large.png
Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement