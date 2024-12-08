Ikut Gerak Jalan Bareng Alumni SMA Taruna Nusantara, AHY: Sudah Saling Bersahabat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti gerak jalan bersama Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V.

Diketahui bahwa SMA Taruna Nusantara, Magelang menjadi rumah kedua bagi AHY saat mengemban pendidikan di tingkat SMA. AHY menyebut digelarnya acara ini menjadi wadah untuk silaturahmi bersama sahabat lama.

"Saya tadi bersama para sahabat lama saya, alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 5, kita melakukan acara jogging bareng, fun run aja. Dan hari ini kita semua tadi mengenang kebersamaan karena kita ini masuk di tahun 1994 di kampus SMA Taruna Nusantara di Magelang," ungkap AHY, Minggu (8/12/2024).

AHY menyebut acara ini sekaligus menjadi pengingat 30 tahun persahabatan. Ia pun berharap dengan komunikasi baik yang terjalin antar sahabat lama bisa membuka gerbang untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa.

"Dan tahun ini 2024 berarti 30 tahun sudah saling mengenal dan bersahabat. Jadi rasanya bagus kalau setiap saat kita bisa bersilaturahmi dan sekaligus memotivasi satu sama lain karena kita sama-sama ingin berkontribusi yang baik untuk masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia," ujarnya.

Untuk diketahui, acara dengan tajuk "Gerak Jalan Sinergi Pirikan Lima Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V" tersebut turut disponsori oleh MNC Kapital.