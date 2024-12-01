AHY Sebut Keadilan Rakyat Itu Punya Rumah Layak

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menilai keadilan sangat penting dan menjadi modal dasar untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu wujud keadilan bagi masyarakat ialah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, termasuk bagi warga yang selama ini tinggal di kolong jalan tol dan di bawah jembatan di berbagai daerah.

"Saudara-saudara kita yang bukan hanya tahunan, bukan hanya belasan tahun bahkan puluhan tahun, tiga generasi hidup dengan penuh keterbatasan. Kita-kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami bagaimana situasinya," ungkap AHY, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, isu permukiman ini sangat penting dan erat kaitannya dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dan Sekda Pemprov Daerah Khusus Jakarta, berjalan dengan tertib dan lancar karena 139 Kepala Keluarga ini secara sukarela untuk pindah ke Rusun Rawa Buaya.

"Negara hadir, walaupun acara sederhana yang diundang juga tidak terlalu banyak tapi lihatlah bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi ada empat menteri datang di sini. Ini menunjukkan bahwa betapa penting isu ini. Ini isu keadilan, isu yang hakiki," beber Menko AHY.