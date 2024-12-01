Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hashim Djojohadikusumo Sebut China Sanggup Bangun 3 Juta Rumah Baru di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |21:38 WIB
Hashim Djojohadikusumo Sebut China Sanggup Bangun 3 Juta Rumah Baru di Indonesia
Hashim Ungkap Minat Investor Qatar hingga China Bangun Rumah Baru di Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di Indonesia.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo masih enggan untuk menyampaikan lebih lanjut kapan rencana investasi itu akan direalisasikan atau mulai membangun hunian di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sebab berdasarkan data dari asosiasi properti, dalam membangun 1 unit rumah saja setidaknya diperlukan 4-5 tukang atau pekerja.

Sehingga menurutnya, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan akan membawa dampak yang cukup bagus bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tambahnya.

Bergeser dari dampak ekonomi, program ini juga akan meningkatkan pasokan atau ketersedian rumah baru bagi masyarakat. Harapannya, dengan meningkatnya suplai ini mendorong masyarakat untuk memiliki hunian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/470/3097816/5-fakta-rumah-subsidi-2025-flpp-langsung-dimulai-awal-tahun-M8oHRmWoXz.jpg
5 Fakta Rumah Subsidi 2025, FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/470/3096564/79-ribu-hektare-lahan-siap-dibangun-program-3-juta-rumah-jJ9GCpwOzB.png
79 Ribu Hektare Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/470/3095023/4-fakta-proyek-strategis-nasional-untuk-realisasikan-program-3-juta-rumah-wfKacl7Mqr.jpg
4 Fakta Proyek Strategis Nasional untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/470/3093419/5-fakta-investor-asing-berlomba-lomba-ingin-proyek-3-juta-rumah-tVZ4bSLtMf.jpg
5 Fakta Investor Asing Berlomba-lomba Ingin Proyek 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/470/3092185/maruarar-sirait-dapat-anggaran-rp5-2-triliun-cukup-bangun-3-juta-rumah-YWRlDSVb5j.jpg
Maruarar Sirait Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun, Cukup Bangun 3 Juta Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091423/ahy-sebut-keadilan-rakyat-itu-punya-rumah-layak-FbnR9MzdRu.jpg
AHY Sebut Keadilan Rakyat Itu Punya Rumah Layak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement