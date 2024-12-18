Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

79 Ribu Hektare Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |11:39 WIB
79 Ribu Hektare Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah
79 Ribu Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap menyerahkan 79.925 hektare lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Penyerahan dilakukan pada awal 2025.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Menteri Nusron Wahid menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada Q1 tahun depan (kuartal 1 2025, red) akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada Q1 kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak (untuk kawasan permukiman yang mendukung Tiga Juta Rumah, red). Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," terangnya.

Tanah terindikasi telantar yang Menteri Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/470/3097816/5-fakta-rumah-subsidi-2025-flpp-langsung-dimulai-awal-tahun-M8oHRmWoXz.jpg
5 Fakta Rumah Subsidi 2025, FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/470/3095023/4-fakta-proyek-strategis-nasional-untuk-realisasikan-program-3-juta-rumah-wfKacl7Mqr.jpg
4 Fakta Proyek Strategis Nasional untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/470/3093419/5-fakta-investor-asing-berlomba-lomba-ingin-proyek-3-juta-rumah-tVZ4bSLtMf.jpg
5 Fakta Investor Asing Berlomba-lomba Ingin Proyek 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/470/3092185/maruarar-sirait-dapat-anggaran-rp5-2-triliun-cukup-bangun-3-juta-rumah-YWRlDSVb5j.jpg
Maruarar Sirait Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun, Cukup Bangun 3 Juta Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091423/ahy-sebut-keadilan-rakyat-itu-punya-rumah-layak-FbnR9MzdRu.jpg
AHY Sebut Keadilan Rakyat Itu Punya Rumah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091401/hashim-djojohadikusumo-sebut-china-sanggup-bangun-3-juta-rumah-baru-di-indonesia-T0ikcog5V5.jpg
Hashim Djojohadikusumo Sebut China Sanggup Bangun 3 Juta Rumah Baru di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement