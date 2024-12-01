Menko AHY Ajak Kadin Sinergi Tekan Kemiskinan RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) mendorong kolaborasi pemerintah dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan AHY dalam Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, hari ini. Rapimnas dihadiri Ketua Umum Kadin Anindya Bakri, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Riefky Harsya, Pengurus Kadin periode 2024-2029 dan para Asosiasi.

AHY mengapresiasi penyelenggaraan Rapimnas Kadin 2024 yang mengusung tema besar "Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas" yang sejalan dengan astacita dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam mewujudkan Indonesia Emas. Rapimnas ini diharapkan dapat menghadirkan bukan hanya ide dan gagasan tetapi juga rekomendasi kebijakan yang baik untuk didengar dan dibaca oleh pemerintah.

"Pemerintah tidak bisa sendirian sehingga melibatkan berbagai stakeholders berbagai elemen bangsa termasuk tentunya partisipasi masyarakat industri termasuk UMKM, ini penting karena jangan sampai kita seolah punya tujuan yang sama tapi caranya terlalu jauh, disinilah kita butuh sinergi dan kolaborasi diantara Pemerintah dan Kadin," ujar AHY, Minggu (1/12/2024).

AHY memberikan salah satu contoh kegiatan yang baru dilaksanakan bersama Kementerian PKP melakukan penataan sekaligus pemindahan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan untuk pindah ke Rusun Rawa Buaya.

“Ini baru satu contoh bahwa infrastruktur pendekatannya langsung pada kesejahteraan, eradicating poverty kalau hanya menyediakan konektivitas untuk kalangan tertentu saja menengah ke atas artinya negara tidak hadir untuk semua, so infrastruktur for all ini harus menjadi tagline dan fondasi kita ke depan,” tegas Menko AHY.