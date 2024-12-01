Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil Rapimnas Kadin, Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Kemiskinan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:36 WIB
Hasil Rapimnas Kadin, Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
Hasil Rapimnas Kadin 2024-2029. (Foto: Okezone.com/Edho)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 membuahkan sejumlah kesepakatan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di kawasan Jakarta Selatan.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan, bakal fokus pada pertumbuhan makro ekonomi dan menekan kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program utama Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi beberapa highlights yang saya ingin sampaikan bahwa kami dari Kadin benar-benar fokus bukan saja untuk growth tapi menekan kemiskinan dan juga tentunya kelaparan,” ujar Anindya usai sidang Rapimnas, Minggu (1/12/2024).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Kadin mengambil banyak inisiatif, seperti kerja sama pedagangan luar negeri.

Dalam konteks ini, Anindya memastikan pihaknya tetap mempertimbangkan labgkah diversifikasi, sehingga kemitraan tidak hanya untuk Amerika Serikat (AS) dan China saja.

“Kami highlight adalah bagaimana untuk meningkatkan kerja sama pedagangan dan luar negeri yang berdiversifikasi lebih daripada Amerika dan Cina, tanpa mengurangi relevansi dari dua negara ini,” paparnya.

Tak hanya itu, organisasi para pengusaha ini juga siap membantu mensukseskan program unggulan pemerintah pusat. Beberapa diantaranya, program 3 juta rumah, penghapusan utang 6 juta debitur usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), hingga transisis energi baru dan terbarukan (EBT).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011/hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186900/kadin-mZ6F_large.jpg
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement