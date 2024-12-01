Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Prabowo di Rapimnas Kadin: Jaga Daya Beli dan Dorong Kelas Menengah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:32 WIB
Pesan Prabowo di Rapimnas Kadin: Jaga Daya Beli dan Dorong Kelas Menengah
Pesan Prabowo di Rapimnas Kadin. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Di tengah tantangan global saat ini, Prabowo menekan peran penting Kadin dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air.

“Sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah, oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita melihat di tengah pertentangan global keberadaan Kadin ini menjadi penting,” ujar Airlangga, Minggu (1/12/2024).

Menurut Prabowo, Kadin punya peran untuk menjaga daya beli nasional, mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga memasifkan investasi.

“Peran ini menjadi penting untuk menjaga satu adalah daya beli nasional, kedua untuk mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga mendorong investasi,” paparnya.

Dalam perencanaan besar pemerintah, makro ekonomi nasional bisa tumbuh di level 8%. Airlangga menyebut, ada tiga kunci utama agar target bisa direalisasikan, yakni meningkatkan daya beli masyarakat, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Bahkan, ketiga aspek fundamental tersebut juga mampu menekan angka kemiskinan.

Adapun, target Presiden bahwa kemiskinan di Indonesia mendekati nol persen, sejalan dengan proyeksi ekonomi dalam dua tahun ke depan bisa tumbuh di angka 8%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement