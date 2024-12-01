Pesan Prabowo di Rapimnas Kadin: Jaga Daya Beli dan Dorong Kelas Menengah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Di tengah tantangan global saat ini, Prabowo menekan peran penting Kadin dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air.

“Sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah, oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita melihat di tengah pertentangan global keberadaan Kadin ini menjadi penting,” ujar Airlangga, Minggu (1/12/2024).

Menurut Prabowo, Kadin punya peran untuk menjaga daya beli nasional, mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga memasifkan investasi.

“Peran ini menjadi penting untuk menjaga satu adalah daya beli nasional, kedua untuk mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga mendorong investasi,” paparnya.

Dalam perencanaan besar pemerintah, makro ekonomi nasional bisa tumbuh di level 8%. Airlangga menyebut, ada tiga kunci utama agar target bisa direalisasikan, yakni meningkatkan daya beli masyarakat, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Bahkan, ketiga aspek fundamental tersebut juga mampu menekan angka kemiskinan.

Adapun, target Presiden bahwa kemiskinan di Indonesia mendekati nol persen, sejalan dengan proyeksi ekonomi dalam dua tahun ke depan bisa tumbuh di angka 8%.