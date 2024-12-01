Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:28 WIB
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
Anggito Abimayu Bakal Dilantik Jadi Menteri Penerimaan Negara. (Foto: Okezone.com/UGM)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu bakal ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Hal ini disampaikan Hashim dalam paparannya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan segera dibentuk untuk menangani kebocoran penerimaan negara di sektor perpajakan, cukai, royalti dari sektor pertambangan dan potensi kebocoran penerimaan negara lainnya.

"Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru nanti. Saya kira beliau sebagai Wakil Menteri, itu nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara," ujar Hashim.

"(Kementerian Penerimaan Negara) ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," sambungnya.

Halaman:
1 2
