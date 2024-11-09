Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Prabowo Tiba di China, Disambut Anindya Bakrie hingga Hashim Djojohadikusumo

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |08:45 WIB
Presiden Prabowo Tiba di China, Disambut Anindya Bakrie hingga Hashim Djojohadikusumo
Ketum Kadin Anindya Bakrie hingga Hashim Sambut Kedatangan Prabowo di China. (Foto: Okezone.com/Kadin))
BEIJING – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Jumat 8 November 2024. Anindya didampingi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo yang juga merupakan adik kandung Prabowo.

“Tadi kami mendapat kesempatan untuk menerima Pak Presiden bersama teman-teman Kadin dan tentunya teman-teman di KBRI di Beijing dan ini mengawali rencana beliau (Presiden Prabowo) untuk State Visit (Kunjungan Kenegaraan) pertama kali dengan Presiden China Xi Jinping Sabtu ini dan kemudian hari Minggu beliau (Presiden Prabowo) akan pergi ke Amerika Serikat,” ujar Anindya, Sabtu (9/11/2024).

Anindya dan Hashim telah tiba di China sejak Rabu 6 November 2024. Keduanya telah melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral menjelang kedatangan Presiden.

Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) menambahkan, bersama Hashim dan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat China (RRC) Djauhari Oratmangun, dirinya juga turut mempersiapkan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo selama di China.

“Mempersiapkan kunjungan (presiden) dan meeting dengan berberapa pihak. (Juga) bersama Kedubes Indonesia di Beijing yang dipimpin Dubes Indonesia untuk RRC Pak Djauhari Oratmangun,” ujar Anindya dalam Instagram @anindyabakrie,

Seperti diketahui, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke China adalah untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden China Xin Jinping. Kunjungan Prabowo ini juga telah diumumkan oleh pemerintah China pada Selasa (5/11/2024). China merupakan mitra Indonesia untuk berbagai industri dan perdagangan serta investasi.

