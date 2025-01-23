Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun

JAKARTA – Daftar menteri terkaya di kabinet Prabowo-Gibran. Menteri yang paling tajir tercatat memiliki kekayaan hingga Rp5,4 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 58 penyelenggara negara baru di era kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Nilai harta kekayaan tertinggi dari puluhan pejabat baru itu bernilai Rp5,4 triliun.

“Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Berikut adalah daftar lima menteri terkaya di kabinet Prabowo-Gibran yang dilihat berdasarkan LHKPN.



1. Widiyanti Putri Rp5,43 triliun (tanggal lapor 31 Oktober 2024)



Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi yang terkaya dengan total harta Rp5,4 triliun. Widiyanti memiliki aset Tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000, Alat transportasi dan mesin senilai Rp19.463.000.000, Harta bergerak lainnya Rp43.814.169.039, Surat berharga Rp5.075.638.855.071, Kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan Harta lainnya Rp77.719.917.824.



Widiyanti Putri Wardhana tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian total harta kekayaannya adalah sebesar Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,4 triliun.



2. Sakti Wahyu Trenggono Rp2,66 triliun (tanggal lapor 31 Desember 2023)



Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kekayaannya sebesar Rp2,6 triliun. Aset yang dilaporkan Trenggono pada 2024 mayoritas berupa 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, Trenggono melaporkan 3 kendaraan yang terdiri dari 1 motor Honda Beat keluaran tahun 2018, mobil mewah Audi RS 5 tahun 2015, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023.