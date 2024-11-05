Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN

Profil Septian Hario Seto, Anggota Dewan Ekonomi Nasional. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Septian Hario Seto kembali kerja di bawah Luhut Binsar Panjaitan di Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pasalnya, Hario Seto dilantik menjadi Anggota DEN oleh Presiden Prabowo Subianto, hari ini.

Septian Hario Seto sebelumnya bekerja bersama Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan.

Pria kelahiran 1984 ini merupakan Komisaris Independen di Bank BNI. Dirinya memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, dan gelar Pasca Sarjana (S2) Jurusan International Finance dari SKEMA Business School.

Sebelumn menjadi Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan, dirinya merupakan Staff Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (2018-2020).

Dari rekam jejak kariernya, Septian pernah bekerja di Principia Management Group sebagai seorang analis. Selanjutnya ia juga pernah bekerja di PT Toba Bara Sejahtera sebagai seorang Manajer Keuangan.