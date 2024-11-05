Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Heriyanto Irawan, Ekonom Berpengalaman Dilantik Jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |16:42 WIB
Profil Heriyanto Irawan, Ekonom Berpengalaman Dilantik Jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional
Pelantikan Anggota Dewan Ekonomi Nasional. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) hari ini. Salah satunya Heriyanto Irawan yang merupakan ekonom berpengalaman dari Verdhana Sekuritas.

Pelantikan ini menandai langkah penting dalam memperkuat tim ekonomi pemerintah dan memberikan harapan baru bagi pengembangan kebijakan ekonomi Indonesia.

Pendidikan Heriyanto Irawan

Heriyanto Irawan memiliki latar belakang pendidikan yang solid di bidang ekonomi. Ia meraih gelar sarjana dari universitas terkemuka dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang yang sama. Pendidikan ini memberinya wawasan mendalam dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk memahami dinamika ekonomi di Indonesia.

Kekayaan Heriyanto Irawan

Meskipun laporan kekayaan Heriyanto Irawan belum dirilis secara lengkap, ia dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam dunia investasi dan analisis pasar. Karirnya yang panjang di sektor keuangan mencerminkan kemampuannya dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Heriyanto juga mengusulkan strategi efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian biaya program makanan bergizi gratis, yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Halaman:
1 2
