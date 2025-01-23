Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir

JAKARTA - Segini perbandingan harta kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai prosedur dan peraturan. Kekayaan yang dilaporkan Widiyanti senilai Rp5,4 triliun.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (23/1/2025), Okezone telah merangkum perbandingan harta kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Menteri BUMNErick Thohir, sebagai berikut.

1. Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana



Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura pada 8 Desember 1970. Sebagai pengusaha tambang dan kelapa sawit, Widiyanti memiliki pundi-pundi harta kekayaan yang lebih banyak dari menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Versi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan kepemilikan harta senilai Rp5.435.833.014.169 (Rp5,43 triliun).

Kekayaan itu tersebar dalam beberapa aset. Widiyanti memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai total Rp152.028.275.000 (Rp152 miliar) yang berada di Jakarta Selatan dengan status hasil sendiri. Istri Wisnu Wardhana itu juga melaporkan 7 kepemilikan mobil dengan nilai total Rp19.463.000.000 (Rp19,4 miliar).

Ketujuh mobil milik Widiyanti itu adalah Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp Rp2,9 miliar, Toyota Velfire tahun 2011 senilai Rp506 juta, Bentley Continental tahun 2011 senilai Rp2,8 miliar, Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T Rp2,387 miliar, Bentley Flying Spur W12 Rp4,577 miliar, Lexus LM350 H Rp2,5 miliar dan Lexus LS500 H Rp3,65 miliar.

Widiyanti juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039 (Rp43 miliar), surat berharga senilai Rp5.075.638.855.071 (Rp5 triliun). Selain itu ada juga kas dan setara kas senilai Rp67.168.797.235 (Rp67 miliar) dan harta lainnya Rp77.719.917.824 (Rp77miliar).