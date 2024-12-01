Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waketum Kadin Andi Yuslim Patawari Ungkap Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:44 WIB
Waketum Kadin Andi Yuslim Patawari Ungkap Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%
Waketum Kadin Andi Yuslim Ungkap Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, Andi Yuslim Patawari (AYP) mengusulkan sejumlah gagasan dalam Pra-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

"Kami mengusulkan beberapa gagasan, mengingat Kaltim itu ada IKN, kami meminta kontribusi pengusaha yang terhimpun di Kadin bekerja sama dengan pemerintah dalam menekan kemiskinan dan bertumbuhnya ekonomi kita hingga 8%," ujar Andi yang juga Plt Sekjen DPP Partai Perindo, Sabtu (30/11/2024).

Andi mengungkapkan, Perindo berharap inisiasi Rapimnas Kadin tersebut dapat menyatukan kekuatan, terutama dari kalangan dunia usaha, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin meningkat dewasa ini.

"Karena tantangan ekonomi semakin meningkat, terutama secara global, kemudian peningkatan SDM, teknologi, maka dibutuhkan sinergi dengan pemerintah, terutama partisipasi oleh semua pihak," jelas Andi.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan tujuan besar dari perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan pada hari Minggu besok (1/12/2024).

Anindya mengatakan, perhelatan pra-rapimas yang menyertakan rapat anggota luar biasa (ALB) dengan asosiasi dan himpunan pengusaha dan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) bersama Kadin Provinsi, sebagai upaya belanja masalah.

