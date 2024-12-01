Rapimnas Kadin Satukan Kekuatan Hadapi Berbagai Tantangan Ekonomi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan.

Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) yang ikut menghadiri Rapimnas ikut memberikan sumbang saran perihal kontribusi pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%.

"Kami mengusulkan beberapa gagasan, mengingat Kaltim itu ada IKN, kami meminta kontribusi pengusaha yang terhimpun di Kadin bekerja sama dengan pemerintah dalam menekan kemiskinan dan bertumbuhnya ekonomi kita hingga 8%," ujar Andi yang juga Wakil Ketua Umum Kadin, sekaligus Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, saat ditemui di lokasi, Sabtu (30/11/2024).

Andi mengungkapkan Perindo berharap inisiasi Rapimnas Kadin tersebut dapat menyatukan kekuatan, terutama dari kalangan dunia usaha, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin meningkat dewasa ini.

"Karena tantangan ekonomi semakin meningkat, terutama secara global kemudian peningkatan SDM, teknologi, maka dibutuhkan sinergi dengan pemerintah terutama partisipasi oleh semua pihak," jelas Andi.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan tujuan besar dari perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan pada hari Minggu.

Anindya mengatakan, perhelatan pra-rapimas yang menyertakan rapat anggota luar biasa (ALB) dengan asosiasi dan himpunan pengusaha dan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) bersama Kadin Provinsi, sebagai upaya belanja masalah.

"Jadi masukan-masukan bapak dan ibu ini sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa kadin ini dapat memperjuangkan tadi, belanja masalah," ujar Anindya dalam paparannya, Sabtu (30/11/2024).