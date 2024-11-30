Ketum Kadin Minta Pengusaha Terlibat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie meminta para pengusaha untuk terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Hal ini disampaikan saat memberikan paparan dalam agenda Pra-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2024).

"Nah program Makan Bergizi Gratis dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp75 triliun akan digelontorkan mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih," ujar Anindya dalam paparannya.

"Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut dalam ke depan," sambung Anindya secara tegas.

Dia mengatakan program MBG tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, namun juga sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Nah makanan bergizi gratis ini bukan hanya serta-merta memberikan makanan bergizi untuk generasi muda kita yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Tapi ini adalah industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," terang Anindya.