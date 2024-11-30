Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akui Dunia Usaha Sedang Tak Baik, Kadin: Pengusaha Melihat Ini Gelas Setengah Penuh

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |20:54 WIB
Akui Dunia Usaha Sedang Tak Baik, Kadin: Pengusaha Melihat Ini Gelas Setengah Penuh
Ketua Umum Kadin Anindya soal Rapimnas Kadin (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengakui dunia usaha saat ini tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Namun melalui perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Anindya mengatakan dunia usaha tetap optimis untuk bisa menghadapi tantangan tersebut.

"Nah disini (Rapimnas) kita belanja masalah dan saya tidak mengatakan bahwa dunia usaha lagi baik-baik saja, sangat penuh dengan tantangan," kata Anindya dalam paparannya, Sabtu (30/11/2024).

Anindya mengatakan, upaya optimisme dunia usaha melalui Kadin Indonesia ini dilakukan dengan belanja masalah via Rapimnas. Baginya, tantangan dunia usaha dewasa ini, harus dilihat bak gelas setengah isi bukan setengah kosong.

"Tetapi ya kita ini kan pengusaha, pengusaha harus percaya bahwa apa yang kita lihat di depan ini gelas setengah penuh bukan setengah kosong," tegas Anindya.

Anindya pun mengungkapkan tantangan ini dapat dihadapi oleh Kadin, terutama dengan struktur kepengurusannya yang gemuk. Meskipun struktur kepengurusan terlampau banyak, Anindya menilai ini adalah wujud inklusifitas Kadin yang merangkul semua golongan.

