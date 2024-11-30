Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tujuan Pra-Rapimnas di Rapat ALB, Ketum Kadin: Kami Ingin Belanja Masalah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |20:35 WIB
Tujuan Pra-Rapimnas di Rapat ALB, Ketum Kadin: Kami Ingin Belanja Masalah
Pra Rapimnas Kadin 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan tujuan besar dari perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan pada hari Minggu besok (1/12/2024).

Anindya mengatakan, perhelatan pra-rapimas yang menyertakan rapat anggota luar biasa (ALB) dengan asosiasi dan himpunan pengusaha dan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) bersama Kadin Provinsi, sebagai upaya belanja masalah.

"Jadi masukan-masukan bapak dan ibu ini sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa kadin ini dapat memperjuangkan tadi, belanja masalah," ujar Anindya dalam paparannya, Sabtu (30/11/2024).

Perhelatan pra maupun Rapimnas yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta itu baginya juga sebagai bentuk rapat pemegang saham dari Kadin se-Indonesia.

"Dan hari ini bisa dinamakan pra rapimnas yang mulainya dengan Forum Anggota Luar Biasa. Kenapa? Karena memang Anggota Luar Biasa adalah salah satu dari dua pemegang saham Kadin atau pemangku kepentingan Kadin," katanya.

Halaman:
1 2
