Upah Minimum Naik 6,5%, Ini Tanggapan Ketum Kadin

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menanggapi kenaikan Upah Minimum sebesar 6,5%. Anindya mengatakan Kadin saat ini belum bisa berkomentar lebih lanjut.

Namun dia mengatakan Kadin akan menghitung baik-baik atas keputusan naiknya UMP 2025 sebesar 6,5%.

"Itu pas benar, tadi lagi rapat kita lihat UMP kenaikan tadi 6,5%, kami belum bisa terlalu banyak menjawab yang pasti kenaikan itu mesti dihitung baik-baik," jelas Anindya di Menara Kadin, Jumat (29/11/2024).

Akan tetapi, Anindya mengatakan Kadin berharap seyogyanya keputusan kenaikan UMP 2025 tersebut selaras dengan produktivitas dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

"Kita berharap kenaikan itu tentu berhubungan juga dengan produktivitas, di mana pemerintah dan Kadin mesti bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses kepada pasar lebih baik," terang Anindya.

Dia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi tersebut juga menyasar pada berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar tidak ada pihak yang ikut terbebani dengan keputusan tersebut.

"Supaya ya ujung-ujungnya UMKM ini dapat berkembang, dapat juga maju sehingga tidak terlalu terbebani dengan kenaikan ini, malah kenaikan ini dibarengi dengan capacity building jadinya baik," ujarnya.