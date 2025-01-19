Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai Februari, Perjalanan Kereta Whoosh Jadi 62 Kali Sehari 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |15:10 WIB
Mulai Februari, Perjalanan Kereta Whoosh Jadi 62 Kali Sehari 
Kereta Whoosh Layani 62 Perjalanan per Hari. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Perjalanan kereta Whoosh bertambah menjadi 62 perjalanan per hari. Penambahan jadwal bertujuan memberikan lebih banyak opsi bagi penumpang, meningkatkan fleksibilitas, serta mendukung kenyamanan perjalanan dengan jadwal yang bervariasi.

1. Penumpang Whoosh Bertambah

General Manager Coporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, langkah ini dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah penumpang Whoosh yang terus meningkat. Hingga saat ini, Whoosh telah melayani lebih dari 7,5 juta penumpang sejak dioperasikan secara komersial di Oktober 2023.

"Nantinya jadwal perjalanan semakin diperbanyak menjadi 62 perjalanan per hari mulai Februari 2025" ujar Eva dalam keterangan resmi, Minggu (19/1/2025).

2. Persiapan KCIC

Eva menambahkan, saat ini KCIC tengah melakukan proses finalisasi sistem ticketing Whoosh untuk rute baru tersebut. Masyarakat agar dapat tetap menunggu informasi resmi terbaru dari perusahaan mengenai tata cara dan waktu penjualan rute Whoosh keberangkatan mulai 1 Februari 2025.

Menurutnya, penambahan jadwal perjalanan ini merupakan bentuk komitmen KCIC dalam memberikan layanan transportasi cepat yang aman, nyaman, dan fleksibel bagi masyarakat. 

"Kami berharap penambahan ini dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan Whoosh, sekaligus menjawab kebutuhan transportasi cepat di tengah pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat," lanjut Eva.

 

