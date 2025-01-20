4 Fakta Pagar Laut Misterius di Tangerang Dibongkar TNI AL Bikin Menteri KKP Bingung

Fakta menarik terkait pagar laut misterius Tangerang yang akhirnya dibongkar TNI AL. (Foto: Okezone.com/KKP)

JAKARTA - Pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, dibongkat TNI Angkatan Laut. Sikap tersebut menjadi sorotan karena saat ini masih proses penyidikan.

Okezone pun merangkum fakta menarik terkait pagar laut misterius Tangerang yang akhirnya dibongkar TNI AL dan membuat heran Menteri KKP.

1. Dibongkar TNI AL

Pada Sabtu 18 Januari 2025, sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan, proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap sepanjang dua kilometer yang melibatkan sejumlah unsur TNI AL dan nelayan.

Dia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama itu sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.

2. Bikin Heran Menteri KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

“Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” ucapnya.