Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pertamina Jaga Suplai Energi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:38 WIB
Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pertamina Jaga Suplai Energi
Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf didampingi Direktur SDM Pertamina Erry Sugiharto memberikan MBG di SDN Curug Kulon IV Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) turut mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertamina, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi berkomitmen dalam penyediaan energi, seperti BBM, LPG dan jaringan gas, untuk mendukung Program MBG sekaligus swasembada pangan di Indonesia.

Hal itu ditunjukkan saat Pertamina hadir pada Peninjauan Pelaksanaan Program MBG ke beberapa lokasi. Salah satunya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dapur Makan Gratis Curug dan SDN Curug Kulon IV, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1).

Kegiatan itu dihadiri  Wakil Menteri (Wamen III) Kementerian BUMN RI Aminuddin Ma'ruf, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Fritz Edward Siregar, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati, serta Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono, Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto.

Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pertamina di Program MBG dan rasa bangga bisa berinteraksi langsung dengan para murid yang menjadi penerima program tersebut.

"Sesuai arahan Menteri BUMN bahwa kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di Program MBG, maka kami mengecek langsung pelaksanaan hingga ke dapur makan gratis. Saya harapkan hal tersebut bisa dipelajari BUMN yang terlibat," ujarnya.

"Nantinya, setiap BUMN akan mempunyai wilayah tugas masing-masing sebagai pilot project, dengan tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk Pertamina misalnya, memastikan bahwa suplai bahan bakar gas atau LPG untuk memasak tetap aman dan tersedia," tutur Wamen Aminuddin di sela kunjungan tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Group telah melakukan berbagai sinergi hingga kerja sama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan proses memasak makanan bergizi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179909//laptop_asus_ai_baterai_awet-NtaT_large.jpg
Rekomendasi Laptop ASUS AI Baterai Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179813//investasi_saham_di_ajaib-7TZa_large.jpg
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179803//kpr_di_pinhome-FbKO_large.jpg
Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement