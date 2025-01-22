Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pertamina Jaga Suplai Energi

Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf didampingi Direktur SDM Pertamina Erry Sugiharto memberikan MBG di SDN Curug Kulon IV Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). (Foto: dok Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) turut mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertamina, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi berkomitmen dalam penyediaan energi, seperti BBM, LPG dan jaringan gas, untuk mendukung Program MBG sekaligus swasembada pangan di Indonesia.

Hal itu ditunjukkan saat Pertamina hadir pada Peninjauan Pelaksanaan Program MBG ke beberapa lokasi. Salah satunya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dapur Makan Gratis Curug dan SDN Curug Kulon IV, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1).

Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri (Wamen III) Kementerian BUMN RI Aminuddin Ma'ruf, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Fritz Edward Siregar, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati, serta Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono, Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto.

Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pertamina di Program MBG dan rasa bangga bisa berinteraksi langsung dengan para murid yang menjadi penerima program tersebut.

"Sesuai arahan Menteri BUMN bahwa kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di Program MBG, maka kami mengecek langsung pelaksanaan hingga ke dapur makan gratis. Saya harapkan hal tersebut bisa dipelajari BUMN yang terlibat," ujarnya.

"Nantinya, setiap BUMN akan mempunyai wilayah tugas masing-masing sebagai pilot project, dengan tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk Pertamina misalnya, memastikan bahwa suplai bahan bakar gas atau LPG untuk memasak tetap aman dan tersedia," tutur Wamen Aminuddin di sela kunjungan tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Group telah melakukan berbagai sinergi hingga kerja sama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan proses memasak makanan bergizi.