HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Perbedaan DC Pinjol dengan Matel Leasing?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:05 WIB
Apa Perbedaan DC Pinjol dengan Matel Leasing?
Apa Perbedaan DC Pinjol dengan Matel Leasing?
JAKARTA - Apa perbedaan DC pinjol dengan matel leasing. Debt Collector Pinjaman Online (Pinjol) dan Leasing Mata Elang (Matel) merupakan dua entitas yang sering kali menimbulkan kebingungan dan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. 

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keduanya beroperasi dalam industri pinjaman uang dan memiliki hubungan langsung dengan individu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Keduanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang digunakan oleh bank atau pihak tertentu yang bertindak sebagai pemberi pinjaman. Berikut perbedaan DC pinjol dan Matel Leasing

Perbedaan Utama

Perbedaan mendasar antara kedua entitas tersebut terletak pada tugas dan kewenangannya. Debt collector memiliki tanggung jawab untuk menagih hutang secara langsung kepada debitur, sedangkan mata elang lebih berfokus pada pelacakan kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran. 

Sebagai catatan, mata elang biasanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan secara langsung, meskipun dalam beberapa kasus mereka mungkin melakukannya tanpa mengikuti prosedur yang sah.

Apa itu DC Pinjol?

DC pinjol merupakan singkatan dari debt collector pinjaman online. DC pinjol adalah individu atau perusahaan pihak ketiga yang ditugaskan untuk menagih hutang dari nasabah layanan pinjaman online yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Perusahaan penyedia pinjaman online akan menyerahkan tugas penagihan kepada DC pinjol apabila nasabah tersebut mengalami gagal bayar selama lebih dari 90 hari.

 

