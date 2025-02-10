Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Khawatir! Ini 7 Cara Ampuh Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol Ilegal

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |08:00 WIB
Jangan Khawatir! Ini 7 Cara Ampuh Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol Ilegal
7 Cara Ampuh Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol Ilegal. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Akhir-akhir ini tak sedikit kasus penyalahgunaan KTP oleh pinjaman online (Pinjol) ilegal. Simak artikel berikut untuk mengetahui cara mudah dan cepatnya. 

Kasus seperti ini dapat menyebabkan kerugian materi dan membahayakan karena akan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

Jika mengalami hal seperti ini, Okezone memiliki 7 cara mudah dan cepat untuk blokir KTP yang disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Berikut cara yang dapat diikuti.

1. Hubungi Pinjol yang Terlibat

Anda dapat menghubungi pihak pinjol tersebut. Jelaskan  kepada mereka bahwa terdapat penyalahgunaan data pribadi berupa KTP yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut.

2. Buat Surat Pernyataan

Buatlah surat pernyataan yang berisikan pengaduan yang menyatakan jika KTP Anda telah disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal.

3. Jangan Membayar Pinjaman

Jika Anda ditagih, namun Anda tidak pernah meminjam, jangan membayar cicilan tersebut.

4. Pantau Aktivitas Keuangan Anda

Anda juga perlu memeriksa keuangan Anda (rekening bank dan laporan kredit) secara rutin untuk memastikan tidak ada transaksi tanp sepengetahuan Anda yang mencurigakan.

 

