HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Agus Subiyanto di LHKPN, Panglima TNI Penggagas Masjid Baret Hijau di Pangandaran

Qonita , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:10 WIB
Intip Harta Kekayaan Agus Subiyanto di LHKPN, Panglima TNI Penggagas Masjid Baret Hijau di Pangandaran. (Foto: Okezone.com/TNI)
JAKARTA - Intip kekayaan Agus Subiyanto di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Panglima TNI penggagas Masjid Baret Hijau di Pangandaran.

Masjid bernama Ar-Rohman yang berlokasi di Dusun Haurseah, Desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran ini menarik perhatian publik lantaran memiliki kubah berbentuk baret hijau. Kubah tersebut melambangkan perjalanan seorang prajurit hingga mencapai pangkat tertinggi di TNI.

Desain masjid tersebut merupakan usulan langsung dari Panglima TNI Agus Subiyanto. Wilayah pembangunan masjid ini juga merupakan kampung halaman sang jenderal. Kepala Desa Cijulang, Yayan, menyatakan bahwa warga merasa bangga dengan kehadiran masjid tersebut.

"Tentu kami wakili warga desa senang dan bangga, rupanya dari tanah ini lahir seorang Panglima TNI," ujar Yayan, Senin, 10 Februari 2025.  

1. Rincian Harta Kekayaan Agus Subiyanto

Dilansir dari LHKPN yang terakhir dilaporkan pada 27 Maret 2024, Agus Subiyanto memiliki total kekayaan sebesar Rp19,57 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.  

Agus tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp16,3 miliar. Aset termahalnya berupa tanah seluas 2.000 m2 di Bandung yang bernilai Rp3,3 miliar. Selain itu, ia juga memiliki tanah di Pangandaran, Karanganyar, Cimahi, Jakarta Timur, dan Bogor.  

Dalam kategori kendaraan, Agus hanya memiliki satu unit mobil Nissan Mini Bus tahun 2011 senilai Rp70 juta. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,58 miliar dan kas serta setara kas sebesar Rp1,61 miliar. 

 

