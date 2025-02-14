Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerja Sama Asuransi Kecelakaan dengan MNC Life, Pasien Klinik Gigit Dental Studio Aman dan Nyaman

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:53 WIB
Kerja Sama Asuransi Kecelakaan dengan MNC Life, Pasien Klinik Gigit Dental Studio Aman dan Nyaman (Foto: Okezone)
BOGOR - Direktur Utama Gigit Dental Studio drg. Gita Novianti Iriani menyambut baik kerja sama asuransi kecelakaan yang terjalin dengan MNC Life untuk pasien-pasiennya. Kerjasama ini diharapkan dapat menarik dan menambah kepedulian masyarakat terkait kesehatan gigi.

"Tanggapannya sangat positif ya, jadi mudah-mudahan kerja sama dengan MNC Life ini Gigit Dental Studio bisa mencover pasien-pasien yang akan datang ke sini, terus mungkin akan lebih banyak juga pasien yang aware pada kesehatan gigi karena sudah kerja sama sama MNC Life jadi lebih tertarik datang," ucap Gita di Kota Bogor, Jumat (14/2/2025).

Tidak hanya itu, dengan hadirnya perlindungan dari MNC Life, pihaknya yakin dapat meningkatkan kualitas pengalaman pasien menjadikannya lebih aman dan nyaman setelah perawatan di Klinik Gigit Dental Studi. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen kami untuk selalu menempatkan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama.

"Ini pertama kali kerjasama dengan asuransi. Jadi pasien pasien yang akan datang ke Gigit Dental Studio ini akan mendapatkan perlindungan diri dari MNC Life jadi pasien juga merasa tenang pada saat berobat ke sini," ungkapnya.

Selain perlindungan bagi pasien, Gigit Dental Studio juga memastikan kesejahteraan seluruh tenaga medis dengan menambahkan perlindungan asuransi kesehatan MotionLife (Bestie) dari MNC Life bagi dokter dan perawatnya. 

 

