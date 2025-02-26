Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Sisa Token Listrik Diskon 50% Bisa Hangus?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |07:08 WIB
Apakah Sisa Token Listrik Diskon 50% Bisa Hangus?
Apakah Sisa Token Listrik Diskon 50% Bisa Hangus? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah sisa token listrik diskon 50% bisa hangus? Program diskon listrik 50% dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan berakhir Februari 2025.

Melalui kebijakan ini, pelanggan listrik prabayar dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA masih bisa menikmati potongan harga hingga 28 Februari 2025. Pelanggan listrik prabayar dapat menikmati diskon 50% untuk pembelian token tanpa perlu melakukan registrasi tambahan. Potongan harga ini akan langsung diterapkan secara otomatis saat transaksi.  

Namun diskon listrik 50% habis 28 Februari 2025, sisa token akan hangus?

1. Penjelasan PLN

Melansir dari berbagai sumber, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengonfirmasi sisa token listrik yang dibeli pada periode diskon tidak akan hangus dan masih dapat terpakai di bulan Maret 2025 dan bulan-bulan selanjutnya.

PLN menegaskan bahwa nomor token yang diinput ke kWh meter tidak akan hangus dan dapat digunakan setelah periode diskon berakhir.

PLN menyebutkan token listrik selama masa diskon tidak memiliki masa aktif, tetapi dapat kadaluarsa jika tidak digunakan dalam 50 transaksi pembelian berikutnya.

Diskon token listrik 50% diberikan dalam pemakaian maksimal 720 jam nyala. Para pelanggan dapat membeli diskon tarif listrik yang setara dengan 720 jam nyala.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186797/tarif_listrik-KGCx_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184175/listrik_pln-nTPN_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025, Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement