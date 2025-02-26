Apakah Sisa Token Listrik Diskon 50% Bisa Hangus?

JAKARTA – Apakah sisa token listrik diskon 50% bisa hangus? Program diskon listrik 50% dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan berakhir Februari 2025.

Melalui kebijakan ini, pelanggan listrik prabayar dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA masih bisa menikmati potongan harga hingga 28 Februari 2025. Pelanggan listrik prabayar dapat menikmati diskon 50% untuk pembelian token tanpa perlu melakukan registrasi tambahan. Potongan harga ini akan langsung diterapkan secara otomatis saat transaksi.

Namun diskon listrik 50% habis 28 Februari 2025, sisa token akan hangus?

1. Penjelasan PLN

Melansir dari berbagai sumber, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengonfirmasi sisa token listrik yang dibeli pada periode diskon tidak akan hangus dan masih dapat terpakai di bulan Maret 2025 dan bulan-bulan selanjutnya.

PLN menegaskan bahwa nomor token yang diinput ke kWh meter tidak akan hangus dan dapat digunakan setelah periode diskon berakhir.

PLN menyebutkan token listrik selama masa diskon tidak memiliki masa aktif, tetapi dapat kadaluarsa jika tidak digunakan dalam 50 transaksi pembelian berikutnya.

Diskon token listrik 50% diberikan dalam pemakaian maksimal 720 jam nyala. Para pelanggan dapat membeli diskon tarif listrik yang setara dengan 720 jam nyala.