HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Migas, Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Dikebut

Qonita , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |20:02 WIB
Hilirisasi Migas, Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Dikebut
Hilirisasi Migas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan infrastruktur gas bumi dilanjutkan untuk memperkuat hilirisasi migas dan ketahanan energi nasional. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan pentingnya peran gas bumi dalam hilirasi migas untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Maka PGN menjawab hal ini dengan program strategis pengembangan gas bumi.

“Kami terus membangun pipa transmisi dan distribsui gas bumi untuk konektivitas antar wilayah dan meningkatkan akses gas bumi bagi pengguna baru. Dengan adanya potensi demand yang cukup besar di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, salah satunya dari smelter, maka infrastruktur beyond pipeline turut dikembangkan,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

1. Infrastruktur LNG

Salah satu bentuk infrastruktur beyond pipeline yaitu terminal Penerima LNG dan LNG Hub untuk membawa LNG dari Lapangan baru di wilayah timur Indonesia. Infrastruktur ini juga berperan meningkatkan storage LNG, sehingga bisa meningkatkan ketahanan suplai gas.

“Kami memetakan canvassing market dan ada kawasan industri yang sangat memungkinkan untuk disupply dengan LNG di wilayah Indonesia bagian tengah-timur. PGN siap berkolaborasi dengan industri dalam penyediaan energi yang efektif dan efisien,” ujar Rosa.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
