Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

XLSmart Telecom Sejahtera, Nama Baru Hasil Merger XL Axiata dengan Smartfren

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:59 WIB
XLSmart Telecom Sejahtera, Nama Baru Hasil Merger XL Axiata dengan Smartfren
XL Axiata secara resmi bergabung dengan Smartfren Telecom. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - XL Axiata secara resmi bergabung dengan Smartfren Telecom. Penggabungan ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dengan penggabungan ini maka dilakukan perubahan nama menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan.

Rapat juga menyetujui perubahan pengendali perseroan sebagai akibat dari penggabungan usaha, dari semula Axiata Group Berhad (AGB) sebagai pengendali Tunggal menjadi AGB dan PT Wahana Inti Nusantara (WIN), PT Global Nusa Data (GND) dan PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) sebagai pengendali bersama, sebagaimana dijelaskan dalam Rancanangan Penggabungan Usaha.

Perubahan pengendali Perseroan tersebut berlaku efektif sejak tanggal Efektif Penggabungan, masing-masing AGB, WIN, GND, dan BMT sebagai pengendali bersama memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengganti seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan.

Lebih lanjut disetujui juga pembelian kembali saham perseroan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha hingga Batas Pembelian Kembali Perseroan. Sementara, pada mata acara ketujuh, Rapat juga menyetujui pembelian saham PT Smartfren Telecom Tbk oleh Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan penggabungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
 
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (UUPT) tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan yang menolak keputusan dalam RUPSLB Perseroan mengenai Penggabungan Usaha berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan nilai wajar.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/16/3171265//smartfren_memperluas_jaringannye_ke_delapan_provinsi_di_indonesia-V1HS_large.jpg
Perluas Jangkauan, SMARTFREN Kini Hadir di Bengkulu, Gorontalo, dan 6 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/54/3157156//ilustrasi-PYoT_large.jpg
Cara Registrasi Kartu XL Lengkap dengan Aktivasi dan Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136656//pendapatan_xlsmart-DsxT_large.jpg
Pendapatan Rp8,6 Triliun, XLSmart Raup Laba Rp388 Miliar di Kuartal I-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131749//xlsmart-xgoj_large.jpg
XLSmart Jamin Tak Ada Gangguan Usai Merger XL Axiata dan Smartfren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/54/3130201//xl_axiata-3DRi_large.jpg
Lewat Teknologi Biometrik, XL Axiata Dukung Pemutakhiran Data demi Cegah Penyalahgunaan Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/54/3129405//ilustrasi-XWDr_large.jpeg
XL Axiata Catat Kenaikan Trafik 21% Selama Libur Ramadan dan Idul Fitri 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement